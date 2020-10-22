М. Лаудруп — об Азаре: грустно, что у такого игрока пропадают месяцы из-за травм

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Микаэль Лаудруп поделился мнением о бельгийском нападающем «Королевского клуба» Эдене Азаре.

«Я не понимаю, что происходит с Азаром. Он несколько раз получал травмы в «Челси», но их не было так много. Я много раз следил за ним в матчах за «Челси» и сборную Бельгии. Мне нравится Эден, так как я люблю футболистов, которые могут обыграть нескольких соперников. Такие игроки нужны, иначе мы будем просто катать мяч. Кто же тогда будет творить особенные вещи?

Каждый раз, когда вы думаете, что Азар вернулся в строй, он играет несколько матчей, а затем снова выбывает из строя. Грустно, что у такого игрока пропадают недели и месяцы из-за травм", — приводит слова Лаудрупа ВВС.