«Лестер Сити» — «Заря»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА английский «Лестер Сити» сыграет с украинской «Зарёй. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Заря».
Матч «Лестер» — «Заря» обслужит бригада арбитров из Франции во главе с 36-летней Стефани Фраппар. Помогать ей будут ассистенты Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Резервный рефери — Жоан Амел. Впервые в еврокубке главный судья матча — женщина.
Фраппар уже работала на матчах мужских команд в еврокубках. Она обслуживала встречу за Суперкубок УЕФА в 2019 году, в котором встретились «Ливерпуль» и «Челси» (2:2, 5:4 по пенальти).
- 22 октября 2020
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