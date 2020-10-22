«Вперёд „Арсенал“. Озил потроллил клуб, опубликовав гифку с собой в офисе
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил подшутил над своим клубом, который играет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (0:1, идёт 2-й тайм).
«Вперёд „Арсенал“, — написал Озил в своём »твиттере", опубликовав гифку с самим собой в офисе. Футболист не включён в заявку лондонского клуба на матчи Лиги Европы и чемпионата Англии.
Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. Немецкий футболист не играет за лондонский клуб с марта текущего года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Матч «Рапид» — «Арсенал» проходит в Вене на стадионе «Альянц». На 51-й минуте счёт открыл Таксиархис Фунтас.
Месут Озил обратился к болельщикам «Арсенала» после непопадания в заявку на сезон АПЛ
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