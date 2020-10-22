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ЦСКА упустил победу над «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы

ЦСКА упустил победу над «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на 5-й минуте открыл счёт, ассистировал ему Никола Влашич. Аргентинский нападающий забил дебютный гол за ЦСКА в официальных матчах.

Полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. Судья назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Виктора Васина. Прошёл навес к вратарской ЦСКА, Васин не уследил за рывком Йовелича и в борьбе с ним нарушил правила.

Обслуживала встречу немецкая бригада арбитров под руководством Саши Штегеманна, ассистировали ему судьи на линиях Кристиан Гиттельман и Доминик Шаль. Резервный судья — Сёрен Шторкс.

Лига Европы. Группа K. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 22:00 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Гайч – 5'   1:1 Линдль – 42' (пен)
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