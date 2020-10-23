Гончаренко: ЦСКА рассчитывал на победу. Злую шутку сыграл быстрый гол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-м тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Вольфсбергом» (1:1)



«Мы не довольны сегодняшним результатом, рассчитывали на победу. В какой-то мере злую шутку с нами сыграл быстрый забитый гол, когда мы уже начали ближе к своим воротам играть и думать, как бы нам сдержать соперника — этого делать не стоило.

В середине и в конце первого тайма очень плохо выходили из прессинга соперника, не могли создавать какие-то моменты. Во второй тайме путём замен у нас это стало лучше получаться, но подходя к штрафной соперника, мы не находили вариантов для того, чтобы забить гол. Хотя моменты у Чалова и Чиди были, чтобы склонить чашу весов в нашу сторону. Но и контратаку мы одну пропустили, там Игорь хорошо сыграл. Мы можем и должны лучше", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.