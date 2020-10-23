Виталий Лисакович: не боюсь конкуренции. Иначе какой смысл играть в футбол?

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович рассказал, что готов к конкуренции в составе «железнодорожников».



«Я в жизни ничего не боюсь. Конкуренции в том числе. Иначе какой смысл играть в футбол? Ну сиди тогда дома, пироги пеки!



Да, «Локомотив» сильная команда. Но я знаю, что всё зависит только от меня. Если будешь хорошо играть, тогда и получишь больше игрового времени — каждый игрок так думает. Так что не нужно бояться, нужно просто доказывать. А если что-то не получается, можно что-то подсмотреть у конкурентов, подучиться и стать сильнее», — цитирует Лисаковича «Прессбол».



22-летний белорусский форвард в сезоне-2020/2021 провёл за «Локомотив» 10 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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