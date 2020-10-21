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Виталий Лисакович: первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол — мечта

Виталий Лисакович: первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол — мечта
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Напомним, форвард забил гол в этой встрече.

«Марко Николич сказал, что нужно было плотно играть с опорниками. Плотная игра в центре от нас с центром, чтобы крайние защитники у них начинали игру.

Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол — мечта. Я маленький был, смотрел по телевизору, как играют. Атмосфера конечно не та, в живую даже когда смотрел всё было по-другому. А тут забили при неполном стадионе — совсем другое.

Выпал из игры после забитого гола? Может быть какие-то эмоции, адреналин может быть. Старался возвращаться, помогать. Австрийцы хорошо забрали мяч, мы играли больше на контратаках, играли вторым номером», — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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