«Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 23 октября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему будут помогать судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный арбитр — Майк Дин.

«Астон Вилла» в четырёх матчах набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» в пяти встречах набрал 7 очков и располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон» (13), команда провела пять матчей.