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«Ювентус» объявил о выходе из карантина

«Ювентус» объявил о выходе из карантина
Футбол / Италия 0

«Ювентус» объявил о выходе из карантина, сообщает официальный сайт туринцев. В профилактическом мероприятии участвовал 61 человек.

«Ювентус» ушёл на самоизоляцию 14 октября после того, как полузащитник команды Уэстон Маккенни заразился коронавирусной инфекцией. В сообщении пресс-службы клуба сообщалось, что в соответствии с регламентом и протоколом команда уходит в фидуциарную изоляцию. Эта процедура позволит всем лицам, не относящимся к заражённым, проводить регулярные тренировки и матчи, но не позволит контактировать с людьми вне группы.

До Маккенни COVID-19 был диагностирован у Криштиану Роналду и тренера «Ювентуса» U23 Ламберто Дзаули.

Следующий матч в Серии А туринская команда проведёт с «Вероной». Матч пройдёт 25 октября.

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