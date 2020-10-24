Гендиректор «Газпром Арены»: к «Спартаку» пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил
Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о взаимоотношениях с Роспотребнадзором.
«Мы регулярно отчитываемся перед Роспотребнадзором — все шаги и мероприятия согласовываем с ними. Представители Роспотребнадзора регулярно смотрят, как мы выполняем требования регламентов и устные обещания. Так что к «Спартаку» пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил. В марте они взяли нас под прицел – большой объект, который вмещает 60 тысяч. Мы под колпаком», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Пресс-служба РПЛ ранее сообщила, что матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться при пустых трибунах согласно распоряжению Роспотребнадзора.
Матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться без зрителей
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