Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Газпром Арены»: к «Спартаку» пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил

Гендиректор «Газпром Арены»: к «Спартаку» пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о взаимоотношениях с Роспотребнадзором.

«Мы регулярно отчитываемся перед Роспотребнадзором — все шаги и мероприятия согласовываем с ними. Представители Роспотребнадзора регулярно смотрят, как мы выполняем требования регламентов и устные обещания. Так что к «Спартаку» пришёл Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил. В марте они взяли нас под прицел – большой объект, который вмещает 60 тысяч. Мы под колпаком», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Пресс-служба РПЛ ранее сообщила, что матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться при пустых трибунах согласно распоряжению Роспотребнадзора.

Матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться без зрителей
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020