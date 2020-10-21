Матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться без зрителей

Пресс-служба РПЛ сообщила, что матчи «Спартака» на «Открытие Арене» будут проводиться при пустых трибунах согласно распоряжению Роспотребнадзора.
«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов» должен быть проведен без зрителей. До особого распоряжения ограничение касается и последующих матчей на «Открытие Арене».
В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.
В документе прописан комплекс мер, которые «Спартаку» надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведёт со зрителями.
Общая задача субъектов РПЛ – не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти», — сообщает пресс-служба РПЛ.
«Чемпионат» сообщал, что власти Москвы обсудили полное закрытие трибун на матчах Российской Премьер-Лиги из-за увеличения числа заражённых коронавирусом в столице. Отмечалось, что приоритетной задачей футбольных властей сейчас остаётся сохранение календаря и продолжение матчей лиги.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.
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