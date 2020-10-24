Игрок «Шахтёра» подарил Пеле футболку на 80-летие
Форвард донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес, выступающий за сборную Украины, прислал легенде бразильского и мирового футбола Пеле, игровую футболку команды. 23 октября Пеле отметил 80-летие.
Бразилец в ответ прислал фото с футболкой, которое «Шахтёр» опубликовал в своём «твиттере».
ФИФА признала Пеле лучшим игроков XX века. С 1956 по 1974 год он выступал на родине за «Сантос», после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос». В составе «Сантоса» он шесть раз стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.
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