Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Шахтёра» подарил Пеле футболку на 80-летие

Игрок «Шахтёра» подарил Пеле футболку на 80-летие
Футбол / Южная Америка 0

Форвард донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес, выступающий за сборную Украины, прислал легенде бразильского и мирового футбола Пеле, игровую футболку команды. 23 октября Пеле отметил 80-летие.

Бразилец в ответ прислал фото с футболкой, которое «Шахтёр» опубликовал в своём «твиттере».

ФИФА признала Пеле лучшим игроков XX века. С 1956 по 1974 год он выступал на родине за «Сантос», после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос». В составе «Сантоса» он шесть раз стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.

Пеле – о своей карточке в FIFA: благодаря EA Sports я могу забивать голы вечно!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020