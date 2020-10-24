Пьянич: Сарри не доверял своим игрокам в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, выступающий за «Барселону», поделился мнением об экс-наставнике туринской команды Маурицио Сарри.



«Сарри не доверял своим игрокам, и это меня беспокоило. Обидно, когда тренер неправильно оценивает людей. Каждый футболист в «Ювентусе» всегда делал всё возможное для успеха клуба. Ты можешь не ладить с одним или двумя игроками, но это никогда не повлияет на их приверженность коллективу, их желание побеждать. Они невероятные профессионалы, которые хотят добиваться своих целей.



Никто не сомневается в квалификации Сарри как тренера, хотя проблема была. Но в итоге мы вновь стали чемпионами Италии, и это нельзя воспринимать как должное», — приводит слова Пьянича Tuttosport.

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