Пьянич: до переезда в «Барселону» лучшим партнёром был Роналду

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал о лучшем партнёре за карьеру и о реакции нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на переход боснийца в стан сине-гранатовых.



«До переезда в «Барселону» лучшим партнёром был Роналду. Когда всё было готово, он сказал мне, что очень рад за меня, что я буду счастлив здесь, потому что игра в Испании очень хороша и интересна. Он был разочарован тем, что я ухожу из «Ювентуса», но сказал мне, что, по его мнению, мне будет очень весело в такой отличной команде, как «Барселона». Криштиану был очень профессионален в «Ювентусе», он игрок, который многое доказал и который играет очень важную роль в раздевалке, подавая всем пример», — цитирует Пьянича Mundo Deportivo.



29 июня «Барселона» официально объявила о подписании контракта с Пьяничем. Каталонский клуб заплатил за футболиста € 60 млн.

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