Геркус: в «Спартаке» Цорн делал хорошую работу, его увольнение нерационально
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение о влиянии Томаса Цорна и Шамиля Газизова на результаты «Спартака».
«Про «Спартак» и их ситуацию внутреннюю постепенно становится многим понятно. Томас Цорн делал хорошую работу, его увольнение нерационально. Шамиль Газизов, с другой стороны, в Уфе показал себя отличным менеджером.
Поменяли одного хорошего менеджера на другого. Без объяснения причин. «Спартак» лидирует, у него в моменте всё хорошо. Искать в этом лидерстве и промежуточном благополучии больший или меньший процент заслуг одного из коллег — занятие пустое.
Но это же «Спартак». Всегда найдутся любители делить невыигранные пока медали. Ничего нового», — написал Геркус в «Телеграме».
- 24 октября 2020
-
12:52
-
12:47
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:47
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:53
-
10:46
-
10:36
-
10:30
-
10:11
-
10:11
-
09:58
-
09:52
-
09:42
-
09:41
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:01
-
07:00
-
06:36
-
06:16
-
05:43
-
05:20
-
04:45
-
04:30
Партнерский контент