Геркус: в «Спартаке» Цорн делал хорошую работу, его увольнение нерационально

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение о влиянии Томаса Цорна и Шамиля Газизова на результаты «Спартака».



«Про «Спартак» и их ситуацию внутреннюю постепенно становится многим понятно. Томас Цорн делал хорошую работу, его увольнение нерационально. Шамиль Газизов, с другой стороны, в Уфе показал себя отличным менеджером.



Поменяли одного хорошего менеджера на другого. Без объяснения причин. «Спартак» лидирует, у него в моменте всё хорошо. Искать в этом лидерстве и промежуточном благополучии больший или меньший процент заслуг одного из коллег — занятие пустое.



Но это же «Спартак». Всегда найдутся любители делить невыигранные пока медали. Ничего нового», — написал Геркус в «Телеграме».