«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Майкл Антонио открыл счёт в матче ударом через себя

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Игра проходит на Олимпийском стадионе в Лондоне.



Счёт был открыт хозяевами уже на 18-й минуте встречи. С передачи чешского защитника Владимира Цоуфала забил ударом через себя нападающий Майкл Антонио. Это уже третий гол 30-летнего англичанина в новом сезоне.

Последняя игра между командами в рамках АПЛ состоялась 19 февраля 2020 года на стадионе «Этихад» и завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0.



После пяти туров «молотобойцы» с семью набранными очками расположились на 10-м месте. Подопечные Пепа Гвардиолы находятся на 11-м (7), имея игру в запасе.



Игра началась в 14:30 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.