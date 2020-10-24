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«Зенит» — «Рубин»: Вендел в стартовом составе, Азмун отсутствует в заявке

«Зенит» — «Рубин»: Вендел в стартовом составе, Азмун отсутствует в заявке
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Рубин».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Шамкин.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Хван, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Зотов, Тарасов, Зуев, Игнатьев, Климов, Косарев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

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