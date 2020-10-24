«Зенит» — «Рубин»: Вендел в стартовом составе, Азмун отсутствует в заявке

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Рубин».
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Ерохин, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Шамкин.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Хван, Деспотович.
Запасные: Коновалов, Зотов, Тарасов, Зуев, Игнатьев, Климов, Косарев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
- 24 октября 2020
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:51
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:12
-
15:10
-
15:07
-
14:41
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:49
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:02
-
13:01
-
12:52
-
12:47
-
12:35
-
12:19
-
12:05
-
11:47
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:53