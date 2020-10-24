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«Аталанта» без Миранчука дома проиграла «Сампдории»

«Аталанта» без Миранчука дома проиграла «Сампдории»
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Аталанта» уступила «Сампдории». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 13-й минуте матча форвард генуэзцев Фабио Квальярелла прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и сильным ударом с острого угла поразил ближний угол ворот. В конце первого тайма Квальярелла не забил пенальти. «Сампдория» увеличила преимущество в счёте на 59-й минуте. Янкто навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Мортен Торсби оказался один и в падении пробил головой с угла вратарской.

На 80-й минуте форвард «Аталанты» Дуван Сапата реализовал пенальти. В добавленное время Янкто забил третий гол «Сампдории». Российский полузащитник Алексей Миранчук, заявленный на матч, на поле так и не появился.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В бригаду входили ассистенты Джорджо Перетти и Оресте Муто. Резервный рефери — Мануэль Вольпи.

«Аталанта» набрала в 5 матчах 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (9) — на 4-м месте. Лидер соревнований — «Милан», набравший в 4 матчах 12 очков.

Италия - Серия А. 5-й тур
24 октября 2020, суббота. 16:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 3
Сампдория
Генуя
0:1 Квальярелла – 13'   0:2 Торсби – 59'   1:2 Сапата – 80' (пен)   1:3 Янкто – 90+2'
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