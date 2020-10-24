«Аякс» разгромил «Венло» со счётом 13:0, Лассина Траоре оформил пента-трик

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» разгромил «ВВВ-Венло». Встреча проходила на стадионе «Де Кул» в Венло и завершилась со счётом 13:0 в пользу гостей.

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре сделал пента-трик. На счету форварда из Буркина-Фасо также три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар оформили по дублю. По голу забили Антони, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес.

«Венло» провёл большую часть второго тайма в меньшинстве после удаления защитника Кристиана Кума на 52-й минуте.

Амстердамская команда набрала 15 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. «Венло» (5) занимает 10-е место. «Аякс» забил в матче с командой из Венло больше голов, чем в предыдущих пяти встречах.