Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» разгромил «Венло» со счётом 13:0, Лассина Траоре оформил пента-трик

«Аякс» разгромил «Венло» со счётом 13:0, Лассина Траоре оформил пента-трик
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 6-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» разгромил «ВВВ-Венло». Встреча проходила на стадионе «Де Кул» в Венло и завершилась со счётом 13:0 в пользу гостей.

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре сделал пента-трик. На счету форварда из Буркина-Фасо также три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар оформили по дублю. По голу забили Антони, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес.

«Венло» провёл большую часть второго тайма в меньшинстве после удаления защитника Кристиана Кума на 52-й минуте.

Амстердамская команда набрала 15 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. «Венло» (5) занимает 10-е место. «Аякс» забил в матче с командой из Венло больше голов, чем в предыдущих пяти встречах.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 6-й тур
24 октября 2020, суббота. 17:30 МСК
ВВВ-Венло
Венло
Окончен
0 : 13
Аякс
Амстердам
0:1 Эккеленкамп – 12'   0:2 Траоре – 17'   0:3 Траоре – 32'   0:4 Тадич – 44'   0:5 Траоре – 54'   0:6 Антони – 55'   0:7 Эккеленкамп – 57'   0:8 Блинд – 59'   0:9 Траоре – 65'   0:10 Хунтелар – 74' (пен)   0:11 Хунтелар – 76'   0:12 Мартинес – 78'   0:13 Траоре – 87'
Удаления: Кум – 52' / нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020