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«Краснодар» — «Спартак»: Леон Сабуа сократил преимущество гостей

«Краснодар» — «Спартак»: Леон Сабуа сократил преимущество гостей
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа, забив гол в ворота «Спартака», сократил отставание команды в матче 12-го тура РПЛ. Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, Вильена положил корпус и пробил боковыми ножницами, а Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот.

Счёт встречи — 1:2. В составе красно-белых точные удары на счету Эсекьеля Понсе и Виктора Мозеса.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (18) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 12 встречах набравший 24 очка.

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