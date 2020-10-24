«Краснодар» — «Спартак»: Ларссон забил третий мяч в ворота «быков» с передачи Кокорина

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил третий гол в ворота «Краснодара». Счёт — 3:1. Ассистировал шведу форвард Александр Кокорин.

Красно-белые дважды забили в первом тайме (Эсекьель Понсе и Виктор Мозес), во второй половине встречи забил хавбек «быков» Леон Сабуа.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



Московский «Спартак» набрал 24 очка в 11 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (18) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 12 встречах набравший 24 очка.