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«Боруссия» разгромно победила «Шальке» перед матчем с «Зенитом» в Лиге чемпионов

«Боруссия» разгромно победила «Шальке» перед матчем с «Зенитом» в Лиге чемпионов
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» принимала «Шальке» в 5-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 55-й минуте гол забил защитник Мануэль Аканджи. Через шесть минут дортмундская команда удвоила преимущество усилиями Эрлинга Холанда, ассистировал норвежцу Джейдон Санчо. На 78-й минуте Матс Хуммельс довёл счёт до разгромного с передачи Рафаэла Геррейру.

Таким образом, «Боруссия» набрала 12 очков в пяти турах и расположилась на третьем месте в таблице чемпионата Германии. «Шальке» (1) — на предпоследнем, 17-м месте.

Следующий матч дортмундский клуб проведёт в Лиге чемпионов в среду, 28 октября, с «Зенитом». Начало — в 23:00 мск.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
24 октября 2020, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Аканджи – 55'   2:0 Холанд – 61'   3:0 Хуммельс – 78'
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