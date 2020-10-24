Федун: рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место. Ребята сделали всё красиво
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
«Сегодняшний матч с «Краснодаром» был одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всё красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив. Новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещё много туров и борьбы», — цитирует Федуна Sport24.
«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. Красно-белые стали единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Краснодар» (18) — на восьмом месте.
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