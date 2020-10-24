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«Спартак» обыграл «Краснодар» благодаря дебютному голу Виктора Мозеса

«Спартак» обыграл «Краснодар» благодаря дебютному голу Виктора Мозеса
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 13-й минуте матча. Джордан Ларссон зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу в центр, Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Лукас Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную. Понсе поставил корпус и сделал скидку на Виктора Мозеса, а тот на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.

Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Кристиан Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи усилиями Ларссона. Ассистировал шведу Александр Кокорин.

Таким образом, красно-белые стали единоличными лидерами в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Краснодар» (18) — на 8-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
24 октября 2020, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Понсе – 13'   0:2 Мозес – 33'   1:2 Сабуа – 58'   1:3 Ларссон – 81'
Удаления: Мартынович – 90+1' / нет
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