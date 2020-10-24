Газизов: решали вопрос о возможном переносе матча с «Ростовом» вместе с Тедеско

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переносе матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Решали вопрос о возможном переносе вместе с Тедеско, он его поддерживал, естественно. Договорились с «Ростовом» об обмене кругами, хотели переехать, но нам разрешили провести матч со зрителями с 6%, будем играть дома.

Ситуация в Грозном? А мы тут при чём? Квоту билетов отдадим трибуне B. Ложи входят в эти 6%. Мы в хороших отношениях с Роспотребнадзором, покажем, как мы умеем работать. Надеемся, это поможет нам на следующий матч сделать ситуацию лучше. Это наш внутренний посыл", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Встреча 13-го тура «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Москве 31 октября.