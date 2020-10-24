Газизов: решали вопрос о возможном переносе матча с «Ростовом» вместе с Тедеско
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переносе матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Решали вопрос о возможном переносе вместе с Тедеско, он его поддерживал, естественно. Договорились с «Ростовом» об обмене кругами, хотели переехать, но нам разрешили провести матч со зрителями с 6%, будем играть дома.
Ситуация в Грозном? А мы тут при чём? Квоту билетов отдадим трибуне B. Ложи входят в эти 6%. Мы в хороших отношениях с Роспотребнадзором, покажем, как мы умеем работать. Надеемся, это поможет нам на следующий матч сделать ситуацию лучше. Это наш внутренний посыл", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Встреча 13-го тура «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Москве 31 октября.
Шамиль Газизов: чемпионская гонка — что-то новое для меня
- 24 октября 2020
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:15
-
22:07
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:54
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:21
-
21:20
-
21:19
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:33
-
20:27
-
20:21
-
20:09
-
20:05
Партнерский контент