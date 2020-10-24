Шамиль Газизов: чемпионская гонка — что-то новое для меня

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
«Самое главное – победили. Каждый раз буду повторять – у нас отличная поддержка, чувствовали себя как дома. Второй тайм начали не очень, но отметил бы игроков, да, подустали, матч дарит двоякое ощущение, позволяли «Краснодару» многое, но главное – победа.
Мозес ещё не готов до конца, но показывает класс, забил, отыграл, сколько может. Хорошая игра. Джикия? Всё вроде нормально, он после болезни, но он преодолел её. После болезни сложно, с «Ростовом» играть будет ещё лучше.
Долетела ли перчатка до Питера? Я говорил о другом, перчатки всегда со мной. Вот же они (показывает руки). «Спартак» – фаворит чемпионата, играя в лучшем графике? Я новый человек в клубе, для меня чемпионская гонка — что-то новое. Не могу делиться эмоциями, они меня опустошают, это непросто", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Михаил Пахомов.
- 24 октября 2020
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