Виктор Мозес на русском языке поблагодарил фанатов «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» на странице в «Инстаграме» выложила видео с полузащитником Виктором Мозесом.
Нигерийский игрок поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку. «Спасиба!» — сказал Мозес в объектив камеры, жестом изобразив сердце.
Права на видео принадлежат РФС.
«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Лукас Айртон убежал по левому флангу и сделал передачу в штрафную. Понсе поставил корпус и сделал скидку на Виктора Мозеса, а тот на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол.
Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Кристиан Рамирес с левого края вбежал в свободную зону и мягко навесил в штрафную, Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили итоговый счёт встречи усилиями Ларссона.
- 24 октября 2020
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