Блестящие сейвы Эдуарда Менди — в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поделил очки с лондонским «Челси». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:0.



«Манчестер Юнайтед» нанёс 10 ударов по воротам, «Челси» — пять. Вратарь синих Эдуард Менди сделал несколько ключевых сейвов. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани впервые вышел на поле в футболке манчестерского клуба, на 58-й минуте заменив Дэниела Джеймса.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогали Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный судья — Джонатан Мосс.



«Челси» набрал 9 очков в шести матчах и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (7) — на 15-м месте.