«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

«Ливерпуль» принимал «Шеффилд Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 13-й минуте. Фабиньо нарушил правила в штрафной, в ворота красных был назначен пенальти, который реализовал Сандер Берге. «Ливерпулю» удалось сравнять счёт на 41-й минуте. Джордан Хендерсон навесил с правого фланга к линии вратарской, Садио Мане в прыжке пробил головой перед собой, голкипер сумел среагировать и отбить мяч в сторону, но на добивании оказался Роберто Фирмино, спокойно переправивший мяч в сетку.
Во втором тайме хозяева вышли вперёд. На 65-й минуте Мане прошёл по левому флангу почти к лицевой линии и выполнил кручёный навес к углу вратарской, где Диогу Жота выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 13 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Шеффилд» (1) — на предпоследнем, 19-м месте.
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