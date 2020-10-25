«Брюгге» после матча с «Зенитом» проиграл «Ауд-Хеверле Лёвену» в чемпионате Бельгии

В матче 10-м тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде проиграл «Ауд-Хеверле Лёвену». Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Единственный гол в составе «Брюгге» забил Ноа Ланг, реализовавший пенальти на 45-й минуте. У хозяев отличились Тома Анри и Ксавье Мерсье. «Брюгге» набрал 19 очков в 10 матчах и лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии. «Ауд-Хеверле Лёвен» (18) поднялся на пятое место.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте голкипер гостей Итан Хорват отправил мяч в собственные ворота после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В компенсированное время встречи победный гол за «Брюгге» забил Шарль Де Кетеларе.