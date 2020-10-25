«Спартак» показал, как футболисты смотрели бой Хабиб — Гэтжи

«Спартак» на своей странице в YouTube показал, как футболисты смотрели бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
Посмотреть видео можно на официальной странице «Спартака» в YouTube.
24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.
Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
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