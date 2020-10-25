Хабиб победил необычным для себя приёмом. Гэтжи хватило на 4 минуты боя. Видео

Поздним субботним вечером в Абу-Даби состоялся бой, которого миллионы поклонников единоборств ожидали, как главное событие года. А учитывая нынешние времена, бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи, вполне разумно было бы называть главным спортивным событием на планете Земля.

«Ты чёртов монстр!» Гэтжи был потрясён поражением от Хабиба! Ещё больше был потрясён остальной мир, когда услышал заявление Нурмагомедова.

Неделя, которая предшествовала этому событию не предвещала ничего сверхсенсационного. Джастин несколько раз уколол Хабиба, тот даже не стал на это реагировать. Перед самим боем соперники не скрывали взаимного уважения и инцидентов, которые случились двумя годами ранее, когда Орёл дрался с Конором, никто не ожидал.



Все ожидали длительный и напряжённый поединок. И первые три минуты эти ожидания оправдывали. Хабиб присматривался к сопернику, а Хайлайт, как в молодые годы, безрассудно выложил перед чемпионом все свои карты. Мощные лоукики сменялись акцентированными ударами в корпус и голову. При этом, Гэтжи отчаянно вкладывался в каждый удар так, словно именно от него зависело его будущее.

И отчасти это было правдой. Ещё на пресс-конференции Джастин рассказал, что должен победить, заработать денег и дать возможность маме уйти уже на пенсию. И мы вновь увидели не того Гэтжи, которые профессионально разобрал на составляющие части Тони Фергюсона, а отчаянного мальчишку, который вышел на бой с матёрым дядькой, понимая, что у него будет один, максимум два шанса, чтобы одержать победу.



И он вложился в эти шансы по полной программе. И буквально на четвёртой минуте боя задышал. Так бойцы говорят в ситуациях, когда кто-то элементарно вымахался. Из Джастина словно вышел весь воздух. Он за считанные секунды растерял преимущество по значимым ударам, а за 40 секунд до сирены Хабиб дисциплинированно перевёл оппонента в партер. В перерыве Джастин отказывался слушать тренера и вёл себя странно.

Гэтжи отчаянно пытался сдаться, но Хабиб задушил его до потери сознания! Видео Орёл красиво победил и заплакал. А потом – завершил карьеру!

Ну а когда американец вышел на второй раунд, стало понятно, что долго этот поединок не продлится. Движения Хайлайта стали скованными, свежесть улетучилась и Хабиб приступил к делу, не откладывая решение своей задачи в долгий ящик. Гэтжи довольно скоро вновь был переведён в партер. Все разговоры о том, что мир удивится невероятным навыкам американца в борьбе, оказались лишь словами. Чемпион спокойно подмял под себя соперника, набросил ему на шею гильотину и задушил.

Джастину ещё долго будут вспоминать обещание не просить пощады, если Хабиб будет его душить. Но одно дело бравада до боя, а совсем другое, когда твоя голова зажата в тисках стальных мышц чемпиона. Джастин стучал по всему, до чего только мог дотянуться, пока не уснул.



И только после подсказки Хабиба рефери бой остановил. И тут Хайлайт определённо вошёл в историю. Он стал первым бойцом, проигравшим Орлу треугольником.