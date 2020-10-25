Месси не забивает в «эль класико» с тех пор, как из «Реала» ушёл Роналду

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси не забивает в матчах «эль класико» с тех пор, как форвард Криштиану Роналду, покинув мадридский «Реал», перешёл в «Ювентус».
Аргентинец повторил худшую серию, не забив ни одного гола в шести подряд матчах «эль класико». Последний раз Месси сумел забить «Реалу» в матче 36-го тура чемпионата Испании сезона-2017/2018, встреча завершилась со счётом 2:2. Напомним, Роналду покинул «сливочных» летом 2018 года.
Благодаря вчерашней виктории «Реал» смог обогнать «Барселону» по количеству побед в их матчах: в активе «Королевского клуба» 97 побед в матчах с «Барселоной», каталонский клуб в свою очередь обыгрывал мадридцев 96 раз.
«Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.
В следующем туре «Барселоне» предстоит провести матч с «Алавесом», а «Реал» сыграет с «Уэской». Оба матча пройдут 31 октября.
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