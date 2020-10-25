«Ботафого» продлит контракт с экс-игроком ЦСКА Хондой

Бразильский «Ботафого» собирается продлить соглашение с японским полузащитником Кейсуке Хондой, сообщает Globo Esporte.
Контракт будет продлён как минимум до конца бразильского чемпионата — до февраля 2021 года. Продление будет бесплатным, так как зарплата и условия соглашения сохранятся. Планируется, что новый президент «Ботафого», которого изберут 24 ноября, впоследствии должен договориться о продлении контракта с 34-летним хавбеком на более длительный срок.
Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 477 матчей, в которых забил 101 гол и отдал 82 результативные передачи. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.
- 25 октября 2020
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