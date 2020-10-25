«Наполи» одержал волевую победу над «Беневенто», братья Инсинье забили по голу

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Беневенто» уступил «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте матча нападающий «Беневенто» Роберто Инсинье открыл счёт, ему ассистировал Джанлука Лападула. На 60-й минуте счёт сравнял старший брат Роберто — форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье, голевую передачу отдал нападающий Маттео Политано. Неаполитанскую команду вывел вперёд форвард Андреа Петанья, ассист на счету Политано.

В другом матче Серии А «Парма» дома сыграла вничью со «Специей» (2:2).

«Наполи» набрал 11 очков в пяти матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Беневенто» (6) располагается на 13-м месте.