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«Наполи» одержал волевую победу над «Беневенто», братья Инсинье забили по голу

«Наполи» одержал волевую победу над «Беневенто», братья Инсинье забили по голу
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Беневенто» уступил «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте матча нападающий «Беневенто» Роберто Инсинье открыл счёт, ему ассистировал Джанлука Лападула. На 60-й минуте счёт сравнял старший брат Роберто — форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье, голевую передачу отдал нападающий Маттео Политано. Неаполитанскую команду вывел вперёд форвард Андреа Петанья, ассист на счету Политано.

В другом матче Серии А «Парма» дома сыграла вничью со «Специей» (2:2).

«Наполи» набрал 11 очков в пяти матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Беневенто» (6) располагается на 13-м месте.

Италия - Серия А. 5-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Инсинье – 30'   1:1 Инсинье – 60'   1:2 Петанья – 67'
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