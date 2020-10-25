Денис Глушаков: давно не выигрывал в Ростове, приятные эмоции! Команда — бойцы!

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (2:0).
«Давно не выигрывал в Ростове, приятные эмоции! Команда — бойцы! Мы бились, имели много моментов, могли забить ещё — так что победили по делу. Всех болельщиков — с победой. Видно, что с каждым днём команда двигается в правильном направлении, растёт. Самое главное, что сегодня мы действовали как единое целое», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Химкам» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Ростовский клуб доигрывал матч в меньшинстве, на 71-й минуте красную карточку получил Роман Ерёменко, который грубо сыграл против Ильи Кухарчука. Счёт был открыт в концовке встречи — на 91-й минуте забил Резиуан Мирзов. На 94-й минуте второй гол забил Брайан Идову.
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