«Ростов» в меньшинстве проиграл «Химкам», пропустив два гола в концовке
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Химкам» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).
Ростовский клуб доигрывал матч в меньшинстве, на 71-й минуте красную карточку получил Роман Ерёменко, который грубо сыграл против Ильи Кухарчука. Счёт был открыт в концовке встречи — на 91-й минуте забил Резиуан Мирзов. На 94-й минуте второй гол забил Брайан Идову.
«Химки», набрав 9 очков, вышли на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (20) — на 6-м месте. Лидером турнира является «Спартак» (27).
- 25 октября 2020
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