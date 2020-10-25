«Ростов» в меньшинстве проиграл «Химкам», пропустив два гола в концовке

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Химкам» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Ростовский клуб доигрывал матч в меньшинстве, на 71-й минуте красную карточку получил Роман Ерёменко, который грубо сыграл против Ильи Кухарчука. Счёт был открыт в концовке встречи — на 91-й минуте забил Резиуан Мирзов. На 94-й минуте второй гол забил Брайан Идову.

«Химки», набрав 9 очков, вышли на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (20) — на 6-м месте. Лидером турнира является «Спартак» (27).