Джикия: если бы кто-то в раздевалке «Спартака» болел не за Хабиба, устроили бы свой UFC

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как он и одноклубники болели за российского бойца Хабиба Нурмагомедова в чемпионском бою против Джастина Гейджи.

«Мои эмоции были искренние. У меня было потрясающее настроение после того, как я провёл этот 20-дневный «отпуск» и наконец-то вернулся на поле. Мы выиграли, а потом и Хабиб победил — настоящий восторг! То, что я на эмоциях бросил эти ложки и этот стаканчик… да, чуть-чуть завёлся. Но это было прямо от души.



Изначально мы планировали посмотреть этот бой с Зелимханом Бакаевым вдвоём. Игра с «Краснодаром» по календарю сначала стояла на воскресенье, 25 октября. Мы думали: заедем в гостиницу, сядем у телевизора, спокойно посмотрим. Потом обсудим, поделимся эмоциями.



Но так вышло, что матч перенесли на 24-е. Что делать? Тем более начало боя было в 23:30, а вылет из Краснодара стоял на 23 часа. И последние пять дней мы с Зелей разрабатывали план, как будем оставаться в Краснодаре и тянуть время до боя.

В первый раз в жизни мы оказались рады допинг-контролю! Допинг-офицеры приехали именно в этот вечер и забрали Зелимхана на тест. Огромная благодарность ребятам за это — они дали возможность посмотреть бой всем вместе.

Все болели только за Хабиба — и точка! Если бы кто-то выразил поддержку сопернику Хабиба, то, полагаю, в раздевалке случился бы ещё один турнир UFC 254!" — приводит слова Джикии Sport24.