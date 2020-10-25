Евсеев: пенальти решил исход «эль класико». «Реал» заиграл увереннее и дожал «Барселону»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о матче «Барселона» — «Реал» (1:3).
«Спросили в комментариях про испанское «класико». Смотрел. Тренер обязан смотреть такие матчи. Обе команды старались использовать игру в атаке в переходных фазах. Практически все острые моменты создавались после перехватов мяча при активной обороне и последующих быстрых атаках. Были свободные зоны, были разряженные пространства, в них и бежали игроки. Там был забит первый мяч «Реала», так свой гол сделала и «Барселона».
Дальше была обоюдоострая игра, но пенальти, при всей спорности, стал решающим эпизодом матча. «Реал» заиграл увереннее и дожал каталонцев. Игра понравилась. Своими моментами лучше воспользовался «Реал».
В матчах такого накала это часто и определяет победителя", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 25 октября 2020
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