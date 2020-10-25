Агент Лепсая: «Севилья» интересовалась Кварацхелией

Бывший генеральный директор «Балтики», а ныне футбольный агент Тимур Лепсая в программе «Инсайдеры» сообщил об интересе к полузащитнику казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии со стороны испанской «Севильи».
«Хвича — самый талантливый молодой футболист в Грузии. Думаю, что и в России. Был в «Рубине», спросил, как он тренируется. Не секрет, что многие южане недолюбливают тренировочную работу. Так вот, на Кварацхелию это не распространяется.
Интерес к нему проявляла испанская «Севилья». Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет, я не знаю. Но, мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом «Рубин» продаст его за хорошие деньги, — цитирует Лепсая «Матч ТВ».
В 2019 году Кварацхелия перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Действующий контракт 19-летнего игрока рассчитан до 2024 года.
- 25 октября 2020
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