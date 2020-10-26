«Реал Сосьедад» разгромил «Уэску» и вышел на 1-е место в Примере

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» разгромил «Уэску» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживал матч арбитр Исидро Диас де Мера Эскудерос, ассистировали судьи на линиях Рубен Бесерриль Гомес и Хосе Карлос Эскуэла Мело.
Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Микель Оярсабаль, который реализовал пенальти. В начале второго тайма равновесие восстановил Рафаэль Мир с передачи Хавьера Галана. Вскоре хозяев вывел вперёд Оярсабаль с паса Андони Горосабеля. На 68-й минуте третий гол забил Порту, которому ассистировал Давид Сильва. На 75-й минуте счёт до крупного довёл Александер Исак с передачи Сильвы.
«Реал Сосьедад», набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (5) — на 17-м месте.
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