Экс-футболист системы «Манчестер Сити» скончался в 17 лет

«Манчестер Сити» в своём официальном «твиттере» сообщил об уходе из жизни своего бывшего футболиста Джереми Уистена в возрасте 17 лет.
«Наша семья опечалена новостью о смерти бывшего игрока академии Джереми Уистена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его друзьям и родственникам. Наши мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении «горожан».
Уистен попал в систему «Манчестер Сити» в 2016 году, присоединившись к команде U13. Джереми являлся уроженцем Малави, откуда переехал в Англию.
Соболезнования в связи со смертью Уистена уже выразили футболисты главной команды «Манчестер Сити» – защитник Эмерик Лапорт и нападающий Рахим Стерлинг.
В Сети сообщается, что Уистен покончил с собой из-за депрессии, однако у этой информации нет официального подтверждения.
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