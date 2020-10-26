Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-футболист системы «Манчестер Сити» скончался в 17 лет

Экс-футболист системы «Манчестер Сити» скончался в 17 лет
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» в своём официальном «твиттере» сообщил об уходе из жизни своего бывшего футболиста Джереми Уистена в возрасте 17 лет.

«Наша семья опечалена новостью о смерти бывшего игрока академии Джереми Уистена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его друзьям и родственникам. Наши мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении «горожан».

Уистен попал в систему «Манчестер Сити» в 2016 году, присоединившись к команде U13. Джереми являлся уроженцем Малави, откуда переехал в Англию.

Соболезнования в связи со смертью Уистена уже выразили футболисты главной команды «Манчестер Сити» – защитник Эмерик Лапорт и нападающий Рахим Стерлинг.

В Сети сообщается, что Уистен покончил с собой из-за депрессии, однако у этой информации нет официального подтверждения.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020