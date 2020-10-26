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ЦСКА — «Арсенал» (Тула): прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

ЦСКА — «Арсенал» (Тула): прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 октября, состоится матч ЦСКА – «Арсенал». Заключительная встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери – Олег Соколов (Воронеж).

ЦСКА, набрав 22 очка в 11 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь «Зениту» (24) и «Спартаку» (27). В случае победы в сегодняшнем матче «армейцы» обойдут сине-бело-голубых и поднимутся на вторую строчку. «Арсенал» (12) занимает 11-е место.

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