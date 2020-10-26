ЦСКА — «Арсенал» (Тула): прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 26 октября, состоится матч ЦСКА – «Арсенал». Заключительная встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери – Олег Соколов (Воронеж).



ЦСКА, набрав 22 очка в 11 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь «Зениту» (24) и «Спартаку» (27). В случае победы в сегодняшнем матче «армейцы» обойдут сине-бело-голубых и поднимутся на вторую строчку. «Арсенал» (12) занимает 11-е место.

ЦСКА — «Арсенал»: эксперты оценили шансы красно-синих обойти «Зенит» и выйти на 2-е место