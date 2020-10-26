Флик: «Локомотив» имеет хорошую атакующую линию, мне понравились Эдер и Смолов

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии здоровья игроков команды, а также поделился мнением о «Локомотиве» в преддверии матча 2-го тура Лиги чемпионов.
«В РПЛ эта команда играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравился Эдер и Смолов. Команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч.
«Локо» хорошо сыграл с «Зальцбургом». Эта команда хорошо играет и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей.
Марк Рока? Я внимательно наблюдаю за игроками. Придёт и его время. Он хорошо тренируется, получит свой шанс. Не всё так плохо.
У нас все здоровы. Гнабри, Сане тренируются с нами. Пытаемся меньше путешествовать. Переезды добавляют нагрузки. Гнабри — наш основной игрок, завтра может сыграть с первой минуты. Мы счастливы, что он вернулся в строй", — передаёт слова Флика корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 26 октября 2020
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