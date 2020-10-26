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Марадона: Месси и Роналду — лучшие в мире. Никто не делает и половины того, что делают они

Марадона: Месси и Роналду — лучшие в мире. Никто не делает и половины того, что делают они
Футбол / Испания 0

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона отметил, что считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшими футболистами мира.

«Месси и Роналду, Роналду и Месси… Для меня эти двое превосходят остальных. Я не вижу никого, кто приблизился бы к ним. Никто не делает и половины того, что делают они», — приводит слова Марадоны France Football.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 5 матчах испанской Примеры и забил 1 гол. Роналду сыграл в 2 встречах итальянской Серии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Португальский футболист находится на карантине из-за заражения коронавирусной инфекцией.

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