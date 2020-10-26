Гончаренко: Фернандесу тяжело, но форму он набирает быстро

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитников команды Георгия Щенникова и Марио Фернандеса.

«Щенников травмировал заднюю поверхность. Ждём его где-то через неделю-две. Фернандес завтра оценит состояние, посмотрим, как он перенёс нагрузку. Ему тяжело, но форму набирает быстро. Думаю, к четвергу будет готов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА со счётом 5:1 разгромил тульский «Арсенал». Счёт был открыт в концовке первого тайма — на четвёртой компенсированной минуте автором забитого мяча стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. На 50-й минуте преимущество московского клуба увеличил Никола Влашич с передачи Чалова. Вскоре счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль с паса Константина Кучаева. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Лука Джорджевич, ему ассистировал Даниил Хлусевич. На 86-й минуте четвёртый гол забил Арнор Сигурдссон. Через минуту Иван Обляков с паса Ильзата Ахметова установил окончательный счёт встречи.