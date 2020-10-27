«Байер» дома обыграл «Аугсбург», Аларио оформил дубль

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Аугсбург». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 16-й минуте встреч счёт открыл нападающий «Байера» Лукас Аларио. Во втором тайме, на 51-й минуте, полузащитник «Аугсбурга» Даниэль Калиджиури сравнял счёт. На 74-й минуте Аларио оформил дубль. В компенсированное время встречи форвард леверкузенской команды Мусса Диаби установил итоговый счёт.



Леверкузенский «Байер» набрал 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг», в 5 матчах набравший 13 очков. В тройку входят мюнхенская «Бавария» (12) и дортмундская «Боруссия» (12).