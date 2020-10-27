Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Байер» дома обыграл «Аугсбург», Аларио оформил дубль

«Байер» дома обыграл «Аугсбург», Аларио оформил дубль
Футбол / Германия 0

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «Аугсбург». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 16-й минуте встреч счёт открыл нападающий «Байера» Лукас Аларио. Во втором тайме, на 51-й минуте, полузащитник «Аугсбурга» Даниэль Калиджиури сравнял счёт. На 74-й минуте Аларио оформил дубль. В компенсированное время встречи форвард леверкузенской команды Мусса Диаби установил итоговый счёт.

Леверкузенский «Байер» набрал 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (7) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «РБ Лейпциг», в 5 матчах набравший 13 очков. В тройку входят мюнхенская «Бавария» (12) и дортмундская «Боруссия» (12).

Германия - Бундеслига. 5-й тур
26 октября 2020, понедельник. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Аларио – 16' (пен)   1:1 Калиджиури – 51'   2:1 Аларио – 74'   3:1 Диаби – 90+4'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020