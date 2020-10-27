«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: Сон Хын Мин забил 8-й гол и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ

В заключительном матче 6-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Тоттенхэм». Игра проходит в графстве Ланкашир на стадионе «Тёрф Мур».
На 76-й минуте Эрик Ламела выполнил подачу с углового на Гарри Кейна, который головой сбросил мяч на Сон Хын Мина. Кореец головой открыл счёт в сегодняшней встрече. Это уже 8-й гол Сона в новом сезоне АПЛ, делающий его единоличным лучшим бомбардиром турнира.
Последняя игра между командами в рамках АПЛ состоялась 7 марта 2020 года и завершилась ничейным результатом — 1:1. Это был 29-й тур — последний перед паузой на пандемию.
На данный момент, после четырёх сыгранных матчей, подопечные Шона Дайча расположились на 18-м месте с 1 набранным очком. «Шпоры», возглавляемые португальцем Жозе Моуринью, идут на 11-м месте, набрав 8 очков после пяти сыгранных матчей.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
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