«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: Сон Хын Мин забил 8-й гол и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ

В заключительном матче 6-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Тоттенхэм». Игра проходит в графстве Ланкашир на стадионе «Тёрф Мур».



На 76-й минуте Эрик Ламела выполнил подачу с углового на Гарри Кейна, который головой сбросил мяч на Сон Хын Мина. Кореец головой открыл счёт в сегодняшней встрече. Это уже 8-й гол Сона в новом сезоне АПЛ, делающий его единоличным лучшим бомбардиром турнира.

Последняя игра между командами в рамках АПЛ состоялась 7 марта 2020 года и завершилась ничейным результатом — 1:1. Это был 29-й тур — последний перед паузой на пандемию.



На данный момент, после четырёх сыгранных матчей, подопечные Шона Дайча расположились на 18-м месте с 1 набранным очком. «Шпоры», возглавляемые португальцем Жозе Моуринью, идут на 11-м месте, набрав 8 очков после пяти сыгранных матчей.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.