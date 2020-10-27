Бартомеу: в матче с «Реалом» в ворота «Барселоны» был назначен несуществующий пенальти

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил мнение относительно работы судей в матче 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:3).

«Мне сообщили, что существует звукозапись разговора судей по эпизоду Лангле и Рамоса, когда за захват футболки защитника «Реала» был назначен пенальти в ворота «Барселоны», и в ней VAR рекомендовал не назначать 11-метровый. Мы рассмотрим это и будем защищать интересы «Барселоны». Мы сделали запрос, потому что не должно быть так, чтобы критерии работы VAR отличался в одной игре от другой.

Если есть запись, то мы хотим знать, на основе чего принимал решение главный судья. Разговоры между помощниками и судьей являются нормальным явлением. Но если завтра мы сможем что-то выяснить, то мы будем принимать какие-то меры. Важно то, что критерии отличаются в каждом матче, и мы должны призвать Федерацию к коллективному решению ситуации, ведь нам нужен максимально справедливый футбол. Мы хотим, чтобы эти технологии давали честный результат.

Мы считаем, что в ворота «Барселоны» был поставлен несуществующий пенальти, притом, что в этот момент мы играли очень хорошо», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.