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Жозе Моуринью — о дуэте Сон Хын Мин — Гарри Кейн: не хочу приписывать себе все заслуги

Жозе Моуринью — о дуэте Сон Хын Мин — Гарри Кейн: не хочу приписывать себе все заслуги
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил взаимодействие Сон Хын Мина и Гарри Кейна. Вчера, 26 октября, представитель Южной Кореи с передачи Кейна забил победный гол в матче Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:0).

«Их взаимопонимание идёт ещё со времён Маурисио Почеттино. Я не хочу приписывать себе все заслуги, разделю их с Маурисио. Они долго играли вместе, но, пожалуй, по-другому, потому что Гарри теперь не всегда играет „девятку“.

Больше всего меня радует то, что они не только являются топ-игроками, но и близкими друзьями. У них нет ревности, они оба играют на команду. Я отдаю им должное. Это два великолепных футболиста, два отличных парня", — приводит слова Моуринью Goal.

В текущем сезоне Сон Хын Мин принял участие в 9 встречах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. У Гарри Кейна – 10 голов и 9 результативных передач в 10 матчах во всех соревнованиях.

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